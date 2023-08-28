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Ферстаппен повторив історичний рекорд Феттеля

Нідерландець здобув 9-у перемогу помпіль
Сьогодні 12:17 202 0
Ферстаппен повторив історичний рекорд Феттеля
Фото: Getty Images
#Red Bull, #Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Нідерландів.

Для нідерландця це 9-та перемога поспіль, 11-та в сезоні та 46-та в кар’єрі.

Його команда здобула 14-ту перемогу поспіль.

Ферстаппен повторив рекорд Себастьяна Феттеля, який виграв 9 етапів поспіль у 2013 році у складі Ред Булл.

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