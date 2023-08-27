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Ферстаппен виграв Гран-прі Нідерландів

Лідер загального заліку зміцнив свою перевагу
Сьогодні 19:25 238 0
Ферстаппен виграв Гран-прі Нідерландів
#Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Нідерландів. Лідер загального заліку Формули-1 переміг в одинадцятий (дев’ятий поспіль) раз в нинішньому сезоні.

Друге місце посів Фернандо Алонсо із команди Астон Мартін. Третім фінішував представник команди Альпін П’єр Гаслі.

Також у топ-10 завершили гонку Серхіо Перес (Ред Булл), Карлос Сайнс (Феррарі), Льюїс Гемілтон (Мерседес), Ландо Норріс (Макларен), Александр Албон (Вільямс), Оскар Піастрі (Макларен) та Естебан Окон (Альпін).

Зазначимо, що Джордж Рассел з Мерседеса, який показав третій час у кваліфікації, прийшов до фінішу лише 17-м (останнім із тих, хто не зійшов із дистанції).

Результати Гран-прі Нідерландів:

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться в Італії (автодром Монци) 3 вересня.

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