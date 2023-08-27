Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 27 серпня

Українки виступлять в одному фіналі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 серпня, у Будапешті відбудуться змагання 9-го, останнього, дня 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

На ЧС-2023 2000 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У 9-й день ЧС-2023 буде розіграно вісім комплектів медалей. В ранковій сесії відбудеться чоловічий марафон. У вечірній сесії ЧС-2023 завершать сім фіналів. Українки будуть виступати лише в одному фіналі - Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко поборються за медалі у змаганнях зі стрибків у висоту. Фінал розпочнеться о 21:05.

Розклад змагань на 27 серпня:

Ранкова сесія

08:00. Марафон, чоловіки. Фінал

Вечірня сесія