Джерело - Чемпіон.

26 серпня у Будапешті відбувся 8-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

У ЧС-2023 2000 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У 8-ий день ЧС-2023 було розіграно вісім комплектів медалей. У цей день українці не виступали на змаганнях. У марафоні золота медаль визначилася у протистоянні двох легкоатлеток з Ефіопії - Шанкуле лише на дві секунди випередила Гебресласе. Арман Дюплантіс з результатом 6,10 виграв змагання зі стрибків у висоту. Канадці Марко Ароп та Пірс Лепаж відповідно тріумфували у змаганнях з бігу на 800 метрів та у десятиборстві.

Обидві естафети 4х100 метрів виграли представники США. Американка Чейз Ілі стала найкращою у штовханні ядра. Кенійка Фаіт Кіп'єгон здобула золоту медаль у бігу 5000 м. Нагадаємо, що для Кіп'єгон це вже друга золота медаль на чемпіонаті світу-2023. 22 серпня вона виграла змагання у бігу на 1500 метрів.

Переможці та призери ЧС за 26 серпня:

Марафон, жінки

Амане Шанкуле (Ефіопія) Готітом Гебресласе (Ефіопія) Фатіма Гардаді (Марокко)

Стрибки з жердиною, чоловіки

Арман Дюплантіс (Швеція) Ернест Джон Об'єна (Філіппіни) Кертіс Маршалл (Австралія)

Біг 800 м, чоловіки

Марко Ароп (Канада) Еммануель Ваньйоньї (Кенія) Бен Паттісон (Велика Британія)

Десятиборство, чоловіки

Пірс Лепаж (Канада) Даміан Ворнер (Канада) Ліндон Віктор (Гренада)

Біг 4х100 м, чоловіки

США Італія Ямайка

Штовхання ядра, жінки

Чейз Ілі (США) Сара Міттон (Канада) Ґун Ліцзяо (Китай)

Біг 5000 м, жінки

Фейт Кіп'єгон (Кенія) Сіфан Гассан (Нідерланди) Беатріс Чебет (Кенія)

Біг 4х100 м, жінки