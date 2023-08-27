Джерело - Чемпіон.
26 серпня у Будапешті відбувся 8-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.
У ЧС-2023 2000 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.
Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
У 8-ий день ЧС-2023 було розіграно вісім комплектів медалей. У цей день українці не виступали на змаганнях. У марафоні золота медаль визначилася у протистоянні двох легкоатлеток з Ефіопії - Шанкуле лише на дві секунди випередила Гебресласе. Арман Дюплантіс з результатом 6,10 виграв змагання зі стрибків у висоту. Канадці Марко Ароп та Пірс Лепаж відповідно тріумфували у змаганнях з бігу на 800 метрів та у десятиборстві.
Обидві естафети 4х100 метрів виграли представники США. Американка Чейз Ілі стала найкращою у штовханні ядра. Кенійка Фаіт Кіп'єгон здобула золоту медаль у бігу 5000 м. Нагадаємо, що для Кіп'єгон це вже друга золота медаль на чемпіонаті світу-2023. 22 серпня вона виграла змагання у бігу на 1500 метрів.
Переможці та призери ЧС за 26 серпня:
Марафон, жінки
- Амане Шанкуле (Ефіопія)
- Готітом Гебресласе (Ефіопія)
- Фатіма Гардаді (Марокко)
Стрибки з жердиною, чоловіки
- Арман Дюплантіс (Швеція)
- Ернест Джон Об'єна (Філіппіни)
- Кертіс Маршалл (Австралія)
Біг 800 м, чоловіки
- Марко Ароп (Канада)
- Еммануель Ваньйоньї (Кенія)
- Бен Паттісон (Велика Британія)
Десятиборство, чоловіки
- Пірс Лепаж (Канада)
- Даміан Ворнер (Канада)
- Ліндон Віктор (Гренада)
Біг 4х100 м, чоловіки
- США
- Італія
- Ямайка
Штовхання ядра, жінки
- Чейз Ілі (США)
- Сара Міттон (Канада)
- Ґун Ліцзяо (Китай)
Біг 5000 м, жінки
- Фейт Кіп'єгон (Кенія)
- Сіфан Гассан (Нідерланди)
- Беатріс Чебет (Кенія)
Біг 4х100 м, жінки
- США
- Ямайка
- Велика Британія