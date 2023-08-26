Буде розіграно вісім комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 серпня, у Будапешті відбудеться 8-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

На ЧС-2023 2000 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У 8-й день ЧС-2023 буде розіграно вісім комплектів медалей. У цей день українці не будуть виступати.

Розклад змагань на 26 серпня:

Ранкова сесія

08:00. Марафон, жінки. Фінал

Марафон, жінки. 11:05. Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами

Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами 11:25. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація

Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація 12:00. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група A

Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група A 13:05. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група B

Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група B 15:00. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною

Вечірня сесія