Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 серпня, у Будапешті відбудеться 8-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.
На ЧС-2023 2000 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.
Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
У 8-й день ЧС-2023 буде розіграно вісім комплектів медалей. У цей день українці не будуть виступати.
Розклад змагань на 26 серпня:
Ранкова сесія
- 08:00. Марафон, жінки. Фінал
- 11:05. Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами
- 11:25. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація
- 12:00. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група A
- 13:05. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група B
- 15:00. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною
Вечірня сесія
- 20:05. Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група A
- 20:25. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал
- 20:30. Біг 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги
- 20:55. Біг 4х400 м, жінки. Попередні забіги
- 21:10. Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група B
- 21:15. Штовхання ядра, жінки. Фінал
- 21:30. Біг 800 м, чоловіки. Фінал
- 21:50. Біг 5000 м, жінки. Фінал
- 22:25. Десятиборство, чоловіки. Біг 1500 м (Фінал)
- 22:40. Біг 4х100 м, чоловіки. Фінал
- 22:50. Біг 4х100 м, жінки. Фінал