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Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань на 26 серпня

Буде розіграно вісім комплектів медалей
Сьогодні 07:35 518 0
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань на 26 серпня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 серпня, у Будапешті відбудеться 8-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

На ЧС-2023 2000 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У 8-й день ЧС-2023 буде розіграно вісім комплектів медалей. У цей день українці не будуть виступати.

Розклад змагань на 26 серпня:

Ранкова сесія

  • 08:00. Марафон, жінки. Фінал
  • 11:05. Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами
  • 11:25. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація
  • 12:00. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група A
  • 13:05. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група B
  • 15:00. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною

Вечірня сесія

  • 20:05. Десятиборство, чоловіки.  Метання списа, група A
  • 20:25. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал
  • 20:30. Біг 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 20:55. Біг 4х400 м, жінки. Попередні забіги
  • 21:10. Десятиборство, чоловіки.  Метання списа, група B
  • 21:15. Штовхання ядра, жінки. Фінал
  • 21:30. Біг 800 м, чоловіки. Фінал
  • 21:50. Біг 5000 м, жінки. Фінал
  • 22:25. Десятиборство, чоловіки. Біг 1500 м (Фінал)
  • 22:40. Біг 4х100 м, чоловіки. Фінал
  • 22:50. Біг 4х100 м, жінки. Фінал
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