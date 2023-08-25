Збірна України здобула ліцензію на Олімпіаду з художньої гімнастики у групових вправах

За виконання двох вправ українки набрали в сумі 67,400 бала

Джерело - Чемпіон.

Команда України у групових вправах з художньої гімнастики виборола ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

На чемпіонаті світу українки увійшли до п'ятірки найкращих збірних за підсумками багатоборства.

Україну представили Єлизавета Азза, Діана Баєва, Дарина Дуда, Аліна Мельник, Марія Височанська та Олександра Ющак.

За виконання двох вправ українки набрали в сумі 67,400 бала.

Перемогу здобула команда Ізраїлю, другими стали китаянки, трійку на п'єдесталі замкнули представниці Іспанії.

Напередодні Онопрієнко здобула бронзу у вправах з булавами.

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