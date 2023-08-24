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Україна поступилася Польщі в останньому матчі групового етапу жіночого чемпіонату Європи

Підсумкове місце в турнірній таблиці - третє
Сьогодні 20:33 270 0
Україна поступилася Польщі в останньому матчі групового етапу жіночого чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України поступилася Польщі в останньому матчі групового етапу чемпіонату Європи з волейболу.

Матч завершився у чотирьох сетах - 1:3.

Жіночий чемпіонат Європи з волейболу
Груповий етап. 5-й тур
24 серпня

Польща - Україна 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:17)

Україна: Дорсман (набрала 7 очок ), Шаргородська (1), Міленко (16), Маєвська (3), Даньчак (15), Хобер (10); Нємцева (л), Кодола, Мелюшкіна (1), Димар. 

Україна за тур до завершення групового етапу забезпечила собі вихід у плей-оф.

Підсумкове місце в турнірній таблиці - третє.

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