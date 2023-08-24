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Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 24 серпня

Буде розіграно сім комплектів медалей
Сьогодні 07:09 505 0
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 24 серпня
#Ігор Главан, #Іван Банзерук, #Василина Сидорчук, #Аліна Цвілій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 серпня, у Будапешті відбудеться 6-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

На ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У 6-й день ЧС-2023 буде розіграно сім комплектів медалей. У цей день будуть виступати чотири українці. І всі вони будуть виступати у фіналах зі спортивної ходьби. У чоловіків за медалі боротимуться Іван Банзерук та Ігор Главан, а у жінок - Василина Сидорчук і Аліна Цвілій.

Розклад змагань на 24 серпня:

Ранкова сесія

  • 08:00. Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал: Іван Банзерук, Ігор Главан
  • 08:00. Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал: Василина Сидорчук, Аліна Цвілій

Вечірня сесія

  • 20:00. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги
  • 20:30. Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал
  • 20:45. Біг 200 м, жінки. Півфінали
  • 21:15. Метання молота, жінки. Фінал
  • 21:20. Біг 200 м, чоловіки. Півфінал
  • 21:50. Біг 800 м, чоловіки. Півфінал
  • 22:25. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Фінал
  • 22:35. Біг 400 м, чоловіки. Фінал
  • 22:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Фінал
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