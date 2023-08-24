Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 24 серпня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 серпня, у Будапешті відбудеться 6-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.
На ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.
Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
У 6-й день ЧС-2023 буде розіграно сім комплектів медалей. У цей день будуть виступати чотири українці. І всі вони будуть виступати у фіналах зі спортивної ходьби. У чоловіків за медалі боротимуться Іван Банзерук та Ігор Главан, а у жінок - Василина Сидорчук і Аліна Цвілій.
Розклад змагань на 24 серпня:
Ранкова сесія
- 08:00. Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал: Іван Банзерук, Ігор Главан
- 08:00. Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал: Василина Сидорчук, Аліна Цвілій
Вечірня сесія
- 20:00. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги
- 20:30. Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал
- 20:45. Біг 200 м, жінки. Півфінали
- 21:15. Метання молота, жінки. Фінал
- 21:20. Біг 200 м, чоловіки. Півфінал
- 21:50. Біг 800 м, чоловіки. Півфінал
- 22:25. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Фінал
- 22:35. Біг 400 м, чоловіки. Фінал
- 22:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Фінал