Жіноча збірна України обіграла Словенію і вийшла у плей-оф чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з волейболу обіграла Словенію на груповому етапі чемпіонату Європи.
Матч завершився у чотирьох сетах - 3:1 на користь українок.
Завдяки цій перемозі збірна України вийшла у плей-оф турніру.
Жіночий чемпіонат Європи з волейболу
Груповий етап. 4-й тур
23 серпня
Україна - Словенія (19:25, 25:23, 26:24, 25:17)
Україна: Міленко (набрала 18 очок), Мелюшкіна (😎, Крайдуба (10), Кодола (1), Дорсман (14), Шаргородська (6); Нємцева (л), Маєвська (1), Димар (1), Даньчак (7), Хобер (7).
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