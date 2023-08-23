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Жіноча збірна України обіграла Словенію і вийшла у плей-оф чемпіонату Європи

Завдяки цій перемозі збірна України вийшла у плей-оф турніру
Сьогодні 20:19 581 0
Жіноча збірна України обіграла Словенію і вийшла у плей-оф чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з волейболу обіграла Словенію на груповому етапі чемпіонату Європи.

Матч завершився у чотирьох сетах - 3:1 на користь українок.

Завдяки цій перемозі збірна України вийшла у плей-оф турніру.

Жіночий чемпіонат Європи з волейболу
Груповий етап. 4-й тур
23 серпня

Україна - Словенія (19:25, 25:23, 26:24, 25:17) 

Україна: Міленко (набрала 18 очок), Мелюшкіна (😎, Крайдуба (10), Кодола (1), Дорсман (14), Шаргородська (6); Нємцева (л), Маєвська (1), Димар (1), Даньчак (7), Хобер (7).

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