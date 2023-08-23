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Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 23 серпня

Сьогодні 07:18 860 0
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 23 серпня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 серпня, у Будапешті відбудеться 5-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

На ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У 5-й день ЧС-2023 буде розіграно чотири комплекти медалей. Українці у фіналах змагань не будуть виступати. А от у кваліфікаціях за вихід до фіналу будуть змагатися сім українців. У бігу на 800 метрів виступлять Ольга Ляхова і Наталія Кроль. У стрибках з жердиною виступить Владислав Малихін. Марина Бех-Романчук і Марія Сіней змагатимуться у потрійному стрибку. Наталія Стребкова пробіжить дистанцію 3000 метри з перешкодами, а Ірина Климець буде метати молот

Розклад змагань на 23 серпня:

Ранкова сесія

  • 11:05. Біг 800 м, жінки. Попередні забіги: Ольга Ляхова, Наталія Кроль
  • 11:15. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація: Владислав Малихін
  • 11:20. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група A
  • 12:10. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги
  • 12:15. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація
  • 12:55. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група B
  • 13:05. Біг 200 м, жінки. Попередні забіги
  • 13:50. Біг 200 м, чоловіки. Попередні забіги

Вечірня сесія

  • 20:00. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група A
  • 20:10. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація: Марина Бех-Романчук, Марія Сіней
  • 20:30. Стрибки з жердиною, жінки. Фінал
  • 20:45. Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Попередні забіги: Наталія Стребкова
  • 21:35. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група B: Ірина Климець
  • 21:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Півфінали
  • 22:15. Біг 1500 м, чоловіки. Фінал
  • 22:35. Біг 400 м, жінки. Фінал
  • 22:50. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
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