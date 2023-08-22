Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 22 серпня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 серпня, у Будапешті відбудеться четвертий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.
На ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.
Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
У 4-й день ЧС-2023 змагання відбудуться лише у вечірній сесії - буде розіграно чотири комплекти медалей. Два українці (Олег Дорощук та Андрій Проценко) будуть боротися за медалі у фіналі змагань зі стрибків у висоту. Початок о 20:58. Дві українки (Вікторія Ткачук та Анна Рижикова) виступлять у півфіналі у бігу на 400 м з бар'єрами. Початок о 21:25.
Розклад змагань на 22 серпня:
Вечірня сесія
- 19:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
- 20:20. Біг 800 м, чоловіки. Попередні забіги
- 20:58. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал: Олег Дорощук, Андрій Проценко
- 21:20. Метання диска, жінки. Фінал
- 21:25. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінали: Вікторія Ткачук, Анна Рижикова
- 22:00. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали
- 22:30. Біг 1500 м, жінки. Фінал
- 22:42. Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки. Фінал