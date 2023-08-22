Джерело - Чемпіон.
21 серпня у Будапешті відбувся третій день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.
У ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.
Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
У третій день ЧС-2023 відбулися змагання лише у вечірній сесії - було розіграно чотири комплекти медалей. Українці у фіналах не виступали. На старт вийшли лише дві українки (Вікторія Ткачук та Анна Рижикова) у бігу на 400 м з бар'єрами у кваліфікації. І обидві подолати кваліфікацію та пройшли до півфіналу.
Щодо медальних протистоянь, то Юг Фабріс Занго (Буркіна-Фасо) виграв змагання у потрійному стрибку серед чоловіків, швед Даніель Столь тріумфував у метанні диска, американець Грант Голловей здобув золоту медаль у бігу 110 м з бар'єрами. Американська легкоатлетка Ша'Каррі Річардсон виграла змагання у бігу на 100 метрів серед жінок.
Переможці та призери ЧС за 21 серпня:
Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал
- Юг Фабріс Занго (Буркіна-Фасо)
- Ласаро Мартінес (Куба)
- Крістіан Наполес (Куба)
Метання диска, чоловіки. Фінал
- Даніель Столь (Швеція)
- Крістьян Чех (Словенія)
- Міколас Алекна (Литва)
Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
- Грант Голловей (США)
- Генсл Парчмент (Ямайка)
- Деніел Робертс (США)
Біг 100 м, жінки. Фінал
- Ша'Каррі Річардсон (США)
- Шеріка Джексон (Ямайка)
- Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка)