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Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: дві золоті медалі США, перемога Занго та трімф Столя

Сьогодні 07:20 1070 0
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: дві золоті медалі США, перемога Занго та трімф Столя
#ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

21 серпня у Будапешті відбувся третій день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

У ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У третій день ЧС-2023 відбулися змагання лише у вечірній сесії - було розіграно чотири комплекти медалей. Українці у фіналах не виступали. На старт вийшли лише дві українки (Вікторія Ткачук та Анна Рижикова) у бігу на 400 м з бар'єрами у кваліфікації. І обидві подолати кваліфікацію та пройшли до півфіналу.

Щодо медальних протистоянь, то Юг Фабріс Занго (Буркіна-Фасо) виграв змагання у потрійному стрибку серед чоловіків, швед Даніель Столь тріумфував у метанні диска, американець Грант Голловей здобув золоту медаль у бігу 110 м з бар'єрами. Американська легкоатлетка Ша'Каррі Річардсон виграла змагання у бігу на 100 метрів серед жінок.

Переможці та призери ЧС за 21 серпня:

Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал

  1. Юг Фабріс Занго (Буркіна-Фасо)
  2. Ласаро Мартінес (Куба)
  3. Крістіан Наполес (Куба)

Метання диска, чоловіки. Фінал

  1. Даніель Столь (Швеція)
  2. Крістьян Чех (Словенія)
  3. Міколас Алекна (Литва)

Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал

  1. Грант Голловей (США)
  2. Генсл Парчмент (Ямайка)
  3. Деніел Робертс (США)

Біг 100 м, жінки. Фінал

  1. Ша'Каррі Річардсон (США)
  2. Шеріка Джексон (Ямайка)
  3. Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка)

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