Рішення федерації легкої атлетики України позбавило Михайла Кохана необхідної практики перед чемпіонатом світу.

Про це заявив сам спортсмен.

"За що мене дискваліфікували? Тому що мене федерація відсторонила від участі за поведінку мою, але я вважаю це дуже несправедливим. Я не знаю, хто тепер винен у цій ситуації. Не вважаю себе [винним], це не моя провина, що зараз так вийшло. Я знімаю з себе відповідальність, бо абсолютно впевнений, що якби не це, було б набагато краще. Досвід 2019, 2020, 2021, 2022 років були враховані, та зараз було б набагато краще. Але...

Через що саме дискваліфікація? Не можна пити пиво спортсменам. Під час змагань? Звісно, ні, після [них]. Коли увесь напружений, війна, усе це дуже сильно нервову систему напружує. Тому треба було якось скинути увесь це. Плюс змагання, командний кубок Європи був. Було дуже важко і морально, і фізично. Що тепер поробиш. Чемпіонат світу пройшов, тепер можна їхати додому.

Чи це останній старт? Так. Ще є старт у вересні, але мене знову-таки не допустять туди. До якого терміну дискваліфікація? До 1 жовтня. А те, що наступний рік Олімпіада, треба вже починати готуватися із вересня... Не дуже я задоволений, але нормально. Слава Україні, слава ЗСУ, дякую усім за підтримку", - сказав Кохан.