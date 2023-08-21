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Жіноча збірна України перемогла Бельгію на чемпіонаті Європи

Матч завершився у трьох сетах - 3:0
Вчора 23:17 332 0
Жіноча збірна України перемогла Бельгію на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з волейболу перемогла Бельгію в 3 турі чемпіонату Європи.

Матч завершився у трьох сетах - 3:0.

Жіночий чемпіонат Європи з волейболу
Груповий етап. 3-й тур
21 серпня

Бельгія - Україна 0:3 (18:25, 23:25, 23:25)

Україна: Мелюшкіна (набрала 1 очко), Крайдуба (19), Кодола (7), Дорсман (17), Шаргородська, Міленко (10); Нємцева (л), Маєвська (4)

На старті чемпіонату світу українки поступилися Сербії, після чого переграли Угорщину.

Наступний матч групового етапу Україна проведе в середу, 23 серпня, о 18:00 проти збірної Словені

До плей-оф вийдуть 16 команд – по чотири з кожної групи.

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