Кохан: Треба ще раз дискваліфікувати мене, щоб взагалі не було досвіду

Михайло Кохан через дискваліфікацію не отримав належної практики перед стартом чемпіонату світу.

Про це розповів сам легкоатлет у коментарі Суспільне Спорт.

"Та ну що, можливо, треба ще раз дискваліфікувати мене, щоб взагалі не було досвіду. Я не знаю, що трапилось, наче було нормально, але щось пішло не так. Результат? Що четверте, що п'яте, що восьме місце - це все одне і те ж. Треба готуватись далі.

Все є в мене: і сила є, і техніка нормальна зараз. Та я не знаю, що [сталося], ці угорці постійно кричать, збивають з пантелику, не знаю", - відзначив Кохан.