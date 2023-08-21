Кохан: Треба ще раз дискваліфікувати мене, щоб взагалі не було досвіду

Джерело - suspilne.media.
Михайло Кохан через дискваліфікацію не отримав належної практики перед стартом чемпіонату світу.
Про це розповів сам легкоатлет у коментарі Суспільне Спорт.
"Та ну що, можливо, треба ще раз дискваліфікувати мене, щоб взагалі не було досвіду. Я не знаю, що трапилось, наче було нормально, але щось пішло не так. Результат? Що четверте, що п'яте, що восьме місце - це все одне і те ж. Треба готуватись далі.
Все є в мене: і сила є, і техніка нормальна зараз. Та я не знаю, що [сталося], ці угорці постійно кричать, збивають з пантелику, не знаю", - відзначив Кохан.
Нагадаємо, Кохан став 5 у фіналі чемпіонату світу у метанні молота.
Раніше Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм.