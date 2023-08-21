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Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань на 21 серпня

На старт вийдуть дві українки
Сьогодні 07:52 194 0
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань на 21 серпня
#Анна Рижикова, #Вікторія Ткачук

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 серпня, у Будапешті відбудеться третій день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

У ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У третій день ЧС-2023 відбудуться змагання лише у вечірній сесії - буде розіграно чотири комплекти медалей. Українці у фіналах не будуть виступати. На старт вийдуть лише дві українки (Вікторія Ткачук та Анна Рижикова) у бігу на 400 м з бар'єрами у кваліфікації. Початок о 19:50. 

Розклад змагань на 21 серпня:

Вечірня сесія

  • 19:40. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація
  • 19:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги: Вікторія Ткачук, Анна Рижикова
  • 20:35. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали
  • 20:40. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал
  • 21:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінали
  • 21:30. Метання диска, чоловіки. Фінал
  • 21:35. Біг 100 м, жінки. Півфінали
  • 22:10. Біг 400 м, жінки. Півфінали
  • 22:40. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
  • 22:50. Біг 100 м, жінки. Фінал
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