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Проценко та Дорощук кваліфікувались до фіналу чемпіонату світу

Сьогодні 14:47 271 0
Проценко та Дорощук кваліфікувались до фіналу чемпіонату світу
#Андрій Проценко, #Олег Дорощук

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибуни у висоту Андрій Проценко та Олег Дорощук відібрались у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики у Будапешті.

До фіналу змагань виходили усі стрибуни, які подолали висоту 2,30 м або ж 12 найкращих спортсменів за підсумками кваліфікації.

Проценко і Дорощук у кваліфікації показали результат 2,28 м і відібрались у топ-12 спортсменів, які пробились у фінал.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

Дмитро Нікітін не зміг подолати кваліфікацію – 2,18 м.

Фінал відбудеться 22 серпня, початок – о 20.58.

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