Проценко та Дорощук кваліфікувались до фіналу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Українські стрибуни у висоту Андрій Проценко та Олег Дорощук відібрались у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики у Будапешті.
До фіналу змагань виходили усі стрибуни, які подолали висоту 2,30 м або ж 12 найкращих спортсменів за підсумками кваліфікації.
Проценко і Дорощук у кваліфікації показали результат 2,28 м і відібрались у топ-12 спортсменів, які пробились у фінал.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Дмитро Нікітін не зміг подолати кваліфікацію – 2,18 м.
Фінал відбудеться 22 серпня, початок – о 20.58.