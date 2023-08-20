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Олімпійський чемпіон у штовханні ядра виграв ЧС-2023 з двома тромбами у нозі

Сьогодні 14:14 165 0
Олімпійський чемпіон у штовханні ядра виграв ЧС-2023 з двома тромбами у нозі

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий олімпійський чемпіон Раян Краузер виграв чемпіонат світу-2023 зі штовхання ядра на тлі проблем зі здоров'ям.

Про них американський штовхальник ядра заявив на своїй сторінці в Instagram.

У травні 2023 року американець встановив новий світовий рекорд у штовханні ядра - 23.56 метра. Його автором Краузер став на турнірі у Лос-Анджелесі, де також показав два інших результати, які увійшли у топ-6 найкращих в історії - 23.23 м і 23.31 м.

Краузер, фаворит ЧС-2023 у штовханні ядра, перед стартом турніру у Будапешті заявив про те, що вирішив взяти участь у змаганнях попри те, що у нього виявлено два тромби у нозі. Американський спортсмен також написав, що через проблеми зі здоров'ям мав проблеми у тренувальному процесі напередодні турніру.

"Останні 20 днів були одними з найбільш розчаровуючих і стресових у моєму житті. Підготовка до чемпіонату світу була чудовою, аж поки я не прокинувся з болем у литці, який виглядав як розтягнення після тренування з метання. Протягом 10 днів тренувань я боровся з болем, як міг. Через відсутність реакції на лікування мій тренер вирішив, що краще зробити УЗДГ судин за день до вильоту в Будапешт. Дослідження показало два тромби в гомілці", - зазначив Краузер.

Попри проблеми зі здоров'ям, Краузер успішно подолав кваліфікацію у штовханні ядра на ЧС-2023. У перший день змагань американець показав результат 21.48 метра та з сьомого місця вийшов до фіналу, який мав відбутися того ж дня у вечірній сесії.

У фіналі чемпіонату світу зі штовхання ядра Краузер з першої спроби захопив лідерство, а завершив його з найкращим результатом 23.51 метра.

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