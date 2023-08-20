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На ЧС-2023 з легкої атлетики встановили перший світовий рекорд

Збірна США на турнірі у Будапешті здобула друге золото
Сьогодні 14:00 175 0
На ЧС-2023 з легкої атлетики встановили перший світовий рекорд

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 у Будапешті встановили перший світовий рекорд.

Сталося це у фіналі змішаної естафети 4x400 метрів.

Дебютний день світової першості з легкої атлетики завершував фінал саме у змішаній естафеті 4x400 м. Комплект нагород у цій дисципліні став четвертим у перший день змагань в Угорщині.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

На нагороди у змішаній естафеті претендували вісім збірних, які відібралися до фіналу за підсумками кваліфікації. Найкращий результат у відборі показали американці, які показали на той момент дев'ятий найкращий результат в історії – 3:10.41 хвилини.

У фіналі змагань основними конкурентами збірної США стала команда Нідерландів. Ледь не до самої фінішної лінії саме нідерландці лідирували у боротьбі за "золото", однак через падіння Фемке Бол збірна США завершила забіг першою з результатом 3:08.80 хвилини та новим світовим рекордом. Другою стала команда Великої Британії (3:11.06), а третьою - Чехія (3:11.98), які фінішували на ЧС-2023 з національними рекордами.

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