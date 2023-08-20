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Українка Олена Собчук виконала олімпійський норматив на чемпіонаті світу з легкої атлетики-2023.

Другий змагальний день розпочався виступом скороходок на дистанції 20 км. Україну представляли Олена Собчук, Людмила Оляновська та Ганна Шевчук.

Українки виходили на старт у Будапешті не лише з метою фінішувати якомога вище та поборотися за медалі, а й показати час нормативу на майбутні Олімпійські ігри в Парижі (він становить 1:29:20 год).

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

Олена Собчук провела чудовий змагальний день та тактично правильну ходьбу - сьогодні українка закривала десятку Чемпіонату світу з результатом 1:28:50, який є особистим рекордом нашої скороходки та дозволяє завоювати для України першу ліцензію в шосейних дисциплінах.

Також гарно виступили й інші спортсменки, адже Людмила Оляновська стала одинадцятою (1:29:36 год), а Ганна Шевчук - двадцятою (1:31:44 год).