Головне
Маліновський перейшов до Дженоа
Вчора 14:27 955
Марина Мороз достроково програла Сілві на турнірі UFC 292
Сьогодні 08:24 92
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань на 20 серпня
Сьогодні 08:09 247
Реал з Луніним переміг Альмерію, Осасуна поступилася Атлетіку: результати 2 туру Ла-Ліги
Сьогодні 06:19 1119
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 05:52 13666
Манчестер Сіті здолав Ньюкасл, Тоттенгем переграв Манчестер Юнайтед: результати 2 туру АПЛ
Вчора 23:58 917
Рух розписав мирову з Колосом у 4 турі УПЛ
Вчора 20:53 451
Збірна України переграла Угорщину на чемпіонаті Європи
Вчора 20:20 1138
Інгулець переміг Лівий берег, Агробізнес дотиснув Хуст: результати 4 туру Першої ліги
Вчора 19:20 1948
Металіст 1925 здолав Минай у 4 турі УПЛ
Вчора 18:56 426 1
Прямі трансляції

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань на 20 серпня

Сьогодні 08:09 247 0
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань на 20 серпня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 серпня, у Будапешті відбудеться другий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

У ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представлятимуть 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У другий день ЧС-2023 буде розіграно шість комплектів медалей. В одному з фіналів виступить українець - Михайло Кохан побореться за медаль у метанні молота. У кваліфікаціях виступлять ще вісім українців.

Розклад змагань на 20 серпня:

Ранкова сесія

  • 08:15. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал: Людмила Оляновська, Олена Собчук, Ганна Шевчук
  • 10:00. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група A
  • 10:35. Біг 400 м, жінки. Попередні забіги: Катерина Карпюк
  • 10:50. Семиборство, жінки. Стрибки у довжину
  • 11:25. Біг 400 м, чоловіки. Попередні забіги: Олександр Погорілко
  • 11:30. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B
  • 11:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація: Олег Дорощук, Андрій Проценко, Дмитро Нікітін
  • 12:25. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
  • 13:00. Семиборство, жінки. Метання списа, група A
  • 13:10. Біг 100 м, жінки. Попередні забіги
  • 14:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
  • 14:05. Семиборство, жінки. Метання списа, група B

Вечірня сесія

  • 17:35. Біг 100 м, чоловіки. Півфінали
  • 17:55. Стрибки у довжину, жінки. Фінал
  • 18:05. Біг 1500 м, жінки. Півфінали
  • 18:35. Біг 1500 м, чоловіки. Півфінали
  • 18:49. Метання молота, чоловіки. Фінал: Михайло Кохан
  • 19:00. Семиборство, жінки. Біг 800 м (Фінал)
  • 19:25. Біг 10000 м, чоловіки. Фінал
  • 20:05. Біг 100 м, чоловіки. Фінал
Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 7193
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 41890
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 15088
Катерина Усик: Ненавиджу країну 404 більше, ніж раніше Катерина Усик: Ненавиджу країну 404 більше, ніж раніше 5940
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла 5758
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 13666
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 29075
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 23002
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3272
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32954
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22511 1
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 116331