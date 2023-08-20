Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань на 20 серпня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 серпня, у Будапешті відбудеться другий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

У ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представлятимуть 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У другий день ЧС-2023 буде розіграно шість комплектів медалей. В одному з фіналів виступить українець - Михайло Кохан побореться за медаль у метанні молота. У кваліфікаціях виступлять ще вісім українців.

Розклад змагань на 20 серпня:

Ранкова сесія

08:15. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал: Людмила Оляновська, Олена Собчук, Ганна Шевчук

10:00. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група A

10:35. Біг 400 м, жінки. Попередні забіги: Катерина Карпюк

10:50. Семиборство, жінки. Стрибки у довжину

11:25. Біг 400 м, чоловіки. Попередні забіги: Олександр Погорілко

11:30. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B

11:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація: Олег Дорощук, Андрій Проценко, Дмитро Нікітін

12:25. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги

13:00. Семиборство, жінки. Метання списа, група A

13:10. Біг 100 м, жінки. Попередні забіги

14:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги

14:05. Семиборство, жінки. Метання списа, група B

Вечірня сесія