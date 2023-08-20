Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань на 20 серпня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 серпня, у Будапешті відбудеться другий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.
У ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.
Україну представлятимуть 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
У другий день ЧС-2023 буде розіграно шість комплектів медалей. В одному з фіналів виступить українець - Михайло Кохан побореться за медаль у метанні молота. У кваліфікаціях виступлять ще вісім українців.
Розклад змагань на 20 серпня:
Ранкова сесія
- 08:15. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал: Людмила Оляновська, Олена Собчук, Ганна Шевчук
- 10:00. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група A
- 10:35. Біг 400 м, жінки. Попередні забіги: Катерина Карпюк
- 10:50. Семиборство, жінки. Стрибки у довжину
- 11:25. Біг 400 м, чоловіки. Попередні забіги: Олександр Погорілко
- 11:30. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B
- 11:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація: Олег Дорощук, Андрій Проценко, Дмитро Нікітін
- 12:25. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
- 13:00. Семиборство, жінки. Метання списа, група A
- 13:10. Біг 100 м, жінки. Попередні забіги
- 14:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
- 14:05. Семиборство, жінки. Метання списа, група B
Вечірня сесія
- 17:35. Біг 100 м, чоловіки. Півфінали
- 17:55. Стрибки у довжину, жінки. Фінал
- 18:05. Біг 1500 м, жінки. Півфінали
- 18:35. Біг 1500 м, чоловіки. Півфінали
- 18:49. Метання молота, чоловіки. Фінал: Михайло Кохан
- 19:00. Семиборство, жінки. Біг 800 м (Фінал)
- 19:25. Біг 10000 м, чоловіки. Фінал
- 20:05. Біг 100 м, чоловіки. Фінал