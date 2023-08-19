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Протест України щодо заступу Марини Бех-Романчук на ЧС-2023 відхилили

Протест України щодо заступу Марини Бех-Романчук на ЧС-2023 відхилили
Сьогодні 21:08 280 0
Протест України щодо заступу Марини Бех-Романчук на ЧС-2023 відхилили
Фото - Getty Images
#Марина Бех-Романчук

Джерело - suspilne.media.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук не пройшла кваліфікацію у стрибках у довжину на чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Про це розповів тренер Олексій Сердюченко.

Бех-Романчук закінчила змагання з трьома заступами і без результату. Протест України щодо заступу був відхилений.

"Ми були на трибунах, побачили другу спробу Марини, що заступ доволі спірний. Вона переглянула відео, не змогла об'єктивно оцінити ситуацію – чи був заступ, чи не було. На її місці це було б кожному важко, бо там дуже такі міліметрові зазори. Це важко оцінити без точної відеоапаратури і перегляду. Тому одразу після її сигналу ми пішли, не чекаючи завершення змагань, переглядати відео. Переглянули, там було видно, що є момент перетину проекції планки, де рахується заступ.

Але потім нога в самій шиповці рухається вперед і назад, і в момент відриву від планки вже вона була в легальній позиції. Тому ми за це намагалися зачепитися, подавали протест, розмовляли з апеляційними журі, акцентували увагу на те, що тут є два різні фази моменту відштовхування.

Коли нога на бруску, коли нога рухається поза проекцію планки, потім повертається назад, і в момент відштовхування у неї легальна позиція. Але, на жаль, наші аргументи не були враховані. З точки зору самих правил, тут сперечатися з суддями не має сенсу, бо вони, зі свого боку, праві.

Але, з іншого боку, при бажанні, на нашу думку, можна було б трактувати ситуацію на користь спортсмена, допустити її тринадцятого фіналу, зафіксувати результат, якщо він дозволяв це зробити. Але, на жаль, протест відхилений, і Марина у фіналі не буде.

Ця процедура традиційно триває довго, бо журі задіяне під час змагань, безпосередньо поки змагання ще тривають. Ми замовили відеоперегляд. Поки його готували, спортсмени продовжували змагатися, рефері, який працює в секторі працював далі. Коли змагання завершилися, тоді вже розглядається протест офіційно. Це процедура, яка дотримується кожного разу і вона стандартна".

Тривало довго, бо довгі ж очікування, завершення, потім перегляди, потім діалоги, дискусії. Десь півтори години так тривало, від початку до завершення", - розповів Сердюченко.

Українка ще матиме змогу виступити на ЧС у потрійному стрибку.

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