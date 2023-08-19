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Український спортсмен Сергій Світличний фінішував у топ-30 на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Будапешті.

Визначилися перші призери ЧС-2023. У чоловічих змаганнях зі спортивної ходьби на 30 км чемпіоном став іспанець Альваро Мартін (1:17:32). За ним фінішували шведський спортсмен Персеус Карлстром та бразилець Кайо Бонфім.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

Українець Сергій Світличний із найкращим результатом сезону 1:22:28 закінчив змагання на 28-й позиції.