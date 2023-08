Ранкову програму на чемпіонаті світу перенесли через негоду

Ранкову програму на чемпіонаті світу з легкої атлетики перенесли через негоду.

Спочатку її перенесли на 2 години через дощ, а потім ще на одну. Ранкова сесія тепер має розпочатись о 12.30, якщо ситуація з погодою налагодиться.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

Сьогодні, 19 серпня, мають змагатись Сергій Світличний, Роман Кокошко, Марина Бех-Романчук та Михайло Кохан.

Due to the weather conditions, events in the stadium this morning are also delayed by one hour.



Check out the updated timetable on the World Athletics website - first up is due to be men's shot put qualification at 11:30 local time.



🔗 : https://t.co/KqiGJ7NGwx… pic.twitter.com/gY30LMO5PT