Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з волейболу поступилась Сербії на старті чемпіонату Європи.
Матч завершився у трьох сетах - 3:0.
Найрезультативнішою гравчинею збірної України у матчі стала Вікторія Данчак, яка здобула дев'ять очок.
Відзначимо, що у групі з Україною також збірні Польщі, Бельгії, Угорщини та Словенії. Наступний матч українки зіграють проти команди Італії.
Жіночий чемпіонат Європи з волейболу
Груповий етап. 1-й тур
18 серпня
Сербія – Україна - 3:0 (25:14, 25:19, 25:16)
Раніше збірна України переграла Швецію і виграла Золоту Євролігу.