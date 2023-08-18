Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті Європи

Підопічні Івана Пєткова поступилися Сербії у трьох сетах.

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з волейболу поступилась Сербії на старті чемпіонату Європи.

Матч завершився у трьох сетах - 3:0.

Найрезультативнішою гравчинею збірної України у матчі стала Вікторія Данчак, яка здобула дев'ять очок.

Відзначимо, що у групі з Україною також збірні Польщі, Бельгії, Угорщини та Словенії. Наступний матч українки зіграють проти команди Італії.

Жіночий чемпіонат Європи з волейболу

Груповий етап. 1-й тур

18 серпня

Сербія – Україна - 3:0 (25:14, 25:19, 25:16)

Раніше збірна України переграла Швецію і виграла Золоту Євролігу.