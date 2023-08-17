Музичук поступилася на тай-брейку у півфіналі Кубка світу з шахів

Шахістка зіграє на турнірі у матчі за третє місце.

Джерело - Чемпіон.

Українка Анна Музичук поступилася болгарці Нургюл Салімовій на тай-брейку в півфіналі Кубка світу з шахів.

У перших двох партіях із швидким контролем часу суперниці обмінялися перемогами. У наступних Салімова починала білими та виграла, а у другій партії болгарська шахістка отримала зайвого слона, але суперниці погодилися на нічию.

Таким чином, матч завершився з рахунком 3.5:2.5 на користь Салімової, яка у фіналі зіграє проти Олександри Горячкіної.

У матчі за третє місце Анна Музичук зіграє проти представниці Китаю Тань Чжун'ї. Протистояння за "бронзу" українка розпочне у суботу, 19 серпня.

Нагадаємо, Музичук здобула місце на Турнірі претенденток.