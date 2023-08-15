12 українських дзюдоїстів виступлять на ЧС-2023 у Хорватії

Турнір стартує 23 серпня

Україну представлятимуть 12 атлетів на чемпіонаті світу з дзюдо серед кадетів.

Про це повідомляє Міжнародна федерація дзюдо (IJF).

На татамі хорватської столиці вийдуть Данило Авраменко (до 55 кг), Данило Кравченко (до 60 кг), Данило Федорик (66 кг), Станіслав Сагір (до 73 кг), Михайло Сідловський (81 кг), Нікіта Юданов (до 90 кг), Ярослав Омельченко (понад 90 кг), а також Маргарита Мірошниченко (до 48 кг), Меланья Водяна, Єлизавета Ємельянова (обидві - до 52 кг), Крістіна Опанасенко (до 63 кг) та Анна Олійник-Корнійко (до 70 кг).

Турнір відбудеться у Загребі (Хорватія) із 23 по 27 серпня.

Раніше Білодід виборола бронзу з дзюдо на Мастерсі у Будапешті.