Музичук здобула місце на Турнірі претенденток

Українка — у півфіналі Кубка світу-2023 в Азербайджані

Джерело - Чемпіон.

Українка Анна Музичук зіграє на шаховому Турнірі претенденток наступного року.

Музичук дійшла до півфіналу жіночого Кубка світу-2023 та змогла відібратись на Турнір претенденток. Путівки на це змагання мали б отримати троє найкращих шахісток Кубка світу. Втім разом із Анною до півфіналу дійшла і Алєксандра Горячкіна.

Росіянка до цього вже відібралась на Турнір претенденток, посівши друге місце на шаховому Гран-прі 2022-2023. Таким чином, інші три півфіналістки автоматом вийшли у це змагання. Окрім Музичук, це зробили болгарка Нургюл Салімова та китаянка Тань Жаньї.

Турнір претенденток відбудеться у квітні наступного року в канадському Торонто. Вісім шахісток розіграють між собою можливість зіграти за звання чемпіонки світу проти китаянки Цзюй Веньцзюнь.

Раніше повідомлялося, що Музичук взяла участь у рекламі турніру ФІДЕ, яку очолює росіянин.