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Збірна України виграла загальнокомандний залік Гран-прі Німеччини

Українські борці здобули дві золоті медалі.
Вчора 22:22 282 0
Збірна України виграла загальнокомандний залік Гран-прі Німеччини

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з греко-римської боротьби виграла загальнокомандний залік Гран-прі Німеччини. 

Підсумком Гран-прі Німеччини для українських борців стали п'ять медалей. Найкращий результат показали Микита Дементьєв та Парвіз Насібов, які здобули "золото" у ваговій категорії до 55 та 97 кілограмів відповідно.

Усі нагороди України на Гран-прі Німеччини:

Золото: Микита Дементьєв (55 кг), Парвіз Насібов (97 кг)

Бронза: Корюн Саградян (55 кг), Ярослав Фільчаков (87 кг), Сергій Омелін (97 кг).

Загалом виступ українських борців у межах Гран-прі приніс команді 132 очки. Завдяки цьому результату збірна України на три пункти випередила господарку змагань – Німеччину.

Загальнокомандний залік Гран-прі Німеччини: топ-5

  1. Україна – 132 очки
  2. Німеччина – 129
  3. Казахстан – 113
  4. Японія – 85
  5. Франція – 72

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