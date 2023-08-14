Збірна України виграла загальнокомандний залік Гран-прі Німеччини

Українські борці здобули дві золоті медалі.

Збірна України з греко-римської боротьби виграла загальнокомандний залік Гран-прі Німеччини.

Підсумком Гран-прі Німеччини для українських борців стали п'ять медалей. Найкращий результат показали Микита Дементьєв та Парвіз Насібов, які здобули "золото" у ваговій категорії до 55 та 97 кілограмів відповідно.

Усі нагороди України на Гран-прі Німеччини:

Золото: Микита Дементьєв (55 кг), Парвіз Насібов (97 кг)

Бронза: Корюн Саградян (55 кг), Ярослав Фільчаков (87 кг), Сергій Омелін (97 кг).

Загалом виступ українських борців у межах Гран-прі приніс команді 132 очки. Завдяки цьому результату збірна України на три пункти випередила господарку змагань – Німеччину.

Загальнокомандний залік Гран-прі Німеччини: топ-5

Україна – 132 очки Німеччина – 129 Казахстан – 113 Японія – 85 Франція – 72

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!