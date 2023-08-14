Збірна України виграла загальнокомандний залік Гран-прі Німеччини

Джерело - suspilne.media.
Збірна України з греко-римської боротьби виграла загальнокомандний залік Гран-прі Німеччини.
Підсумком Гран-прі Німеччини для українських борців стали п'ять медалей. Найкращий результат показали Микита Дементьєв та Парвіз Насібов, які здобули "золото" у ваговій категорії до 55 та 97 кілограмів відповідно.
Усі нагороди України на Гран-прі Німеччини:
Золото: Микита Дементьєв (55 кг), Парвіз Насібов (97 кг)
Бронза: Корюн Саградян (55 кг), Ярослав Фільчаков (87 кг), Сергій Омелін (97 кг).
Загалом виступ українських борців у межах Гран-прі приніс команді 132 очки. Завдяки цьому результату збірна України на три пункти випередила господарку змагань – Німеччину.
Загальнокомандний залік Гран-прі Німеччини: топ-5
- Україна – 132 очки
- Німеччина – 129
- Казахстан – 113
- Японія – 85
- Франція – 72
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