Головне
Ворскла поступилася Зорі у 3 турі УПЛ
Сьогодні 16:53 282
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open
Сьогодні 16:15 842
Манчіні залишив посаду головного тренера збірної Італії
Сьогодні 15:11 385
Дніпро-1 у меншості вирвав нічию в Миная у 3 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 311
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:30 6182
Усик - Дюбуа: усе про бій
Сьогодні 10:08 16423 5
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак
Сьогодні 10:06 15188 2
Наваррете переміг Вальдеса у бою за титул WBO у другій напівлегкій вазі
Сьогодні 09:48 359
Джошуа достроково переміг Геленіуса у 7-му раунді
Сьогодні 08:30 1249
Гол Довбика приніс Жироні нічию з Сосьєдадом, Реал з Луніним здолав Атлетік: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 08:17 2109
Прямі трансляції

Іванчук програв Карслену на Кубку світу

Сьогодні 17:41 248 0
Іванчук програв Карслену на Кубку світу
Фото Getty Images
#Василь Іванчук

Джерело - Чемпіон.

Український гросмейстер Василь Іванчук поступився колишньому чемпіону світу Магнусу Карлсену в 1/4 фіналу Кубка світу з шахів (0:2).

Українець програв дві класичні партії колишньому чемпіону світу: учора Василь поступився чорними фігурами, а сьогодні не зумів встояти білими.

Нагадаємо 54-річний Іванчук отримав вайлд-кард на Кубок світу. Азербайджанська шахова федерація надіслала офіційне запрошення для участі українця. Проте для виїзду українця з країни був потрібен спеціальний дозвіл Мінспорту.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 16423 5
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак 15188 2
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 8566
Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні 23066
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 6182
Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України 12182 3
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14547 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 107935 4
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 17840 3
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39248 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22838
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48109