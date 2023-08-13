Джерело - Чемпіон.

Український гросмейстер Василь Іванчук поступився колишньому чемпіону світу Магнусу Карлсену в 1/4 фіналу Кубка світу з шахів (0:2).

Українець програв дві класичні партії колишньому чемпіону світу: учора Василь поступився чорними фігурами, а сьогодні не зумів встояти білими.

Нагадаємо 54-річний Іванчук отримав вайлд-кард на Кубок світу. Азербайджанська шахова федерація надіслала офіційне запрошення для участі українця. Проте для виїзду українця з країни був потрібен спеціальний дозвіл Мінспорту.