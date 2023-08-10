Бій Маск - Цукерберг можуть провести в Колізеї

Джерело - Чемпіон.

Бій між мільярдерами Ілоном Маском та Марком Цукербергом може відбутися в Колізеї.

Про це розповів президент UFC Дейна Вайт.

"Це звучить весело, але ми обговорювали можливість проведення цього бою в Колізеї. І я справді зустрічався з командою міністра культури Італії щодо проведення цього бою в Колізеї, якщо він відбудеться.

Це буде бій за правилами ММА. Ми ведемо переговори. Ніяких стероїдів - Ілона та Марка будуть перевіряти на допінг. Цукерберг дуже серйозно ставиться до цього бою. Він тренується і є великим фанатом UFC та ММА", - сказав Вайт.

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