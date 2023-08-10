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Рада закликала лідерів іноземних держав заборонити в’їзд на їхню територію російським і білоруським спортсменам

Парламент України звернувся до іноземних лідерів
Сьогодні 13:12 238 0
Рада закликала лідерів іноземних держав заборонити в’їзд на їхню територію російським і білоруським спортсменам

Джерело - rada.gov.ua.

Верховна Рада України схвалила звернення до лідерів та парламентів іноземних держав із пропозицією заборонити в’їзд на їхню територію російським і білоруським спортсменам та спортивним делегаціям, щоб не допустити їх до участі у міжнародних спортивних змаганнях.

Про це повідомив народний депутат та український борець Жан Беленюк.

"На росії та білорусі спорт є складовою державної пропаганди війни. Більшість їхніх спортсменів є представниками силових структур і частина з них бере участь в бойових діях у загарбницькій війні проти України.

На суверенній території України внаслідок війни, розв’язаної російською федерацією, гинуть від бомбардувань спортсмени, втрачають життя та здоров’я захисники країни, що змушені були змінити спортивну форму на військовий однострій. Також руйнується спортивна інфраструктура, а багато юних талантів змушені покидати нашу державу.

Ми – народні депутати України, вважаємо помилковою політику Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із рекомендаціями щодо повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань під нейтральним прапором.

Верховна Рада України вважає, що перебування таких осіб на територіях інших держав загрожує стабільності та національній безпеці. Тому звертаємося до лідерів та парламентів іноземних держав з проханням обмежувати в’їзд на свою територію російським та білоруським спортсменам, спортивним делегаціям.

У цей момент, коли МОК та деякі міжнародні спортивні федерації не здатні справитися з викликами часу, переконані, що це під силу державним органам.

У випадку ж бездіяльності міжнародних спортивних інституцій своє вагоме слово має сказати держава, де проходитимуть Олімпійські Ігри – 2024 року. Ми вдячні пані меру Парижу Анн Ідальго, яка виступила за заборону участі росіян в цих змаганнях.

У зв’язку з цим, Верховна Рада України закликає президента Франції Емануеля Макрона і усіх відповідальних осіб не допустити на свою територію рашистів та білорусів, які прикриваючись спортом, сповідують антилюдську пропаганду. Віримо, що завдяки Вашій спільній підтримці, ми очистимо нашу землю від ворога і світовий спорт буде очищеним від представників держав-агресорок", – йдеться у зверненні.

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