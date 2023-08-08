Легенда світового велоспорту помер у віці 95 років

Баамонтес був найстарішим нині живим переможцем Тур де Франс

Сьогодні, 8 серпня, у віці 95 років помер легендарний іспанський велогонщик Федеріко Баамонтес.

Про це повідомляє Cyclingnews.

Після смерті Роже Вальковяка у 2017 році він був найстарішим із нині живих переможців Тур де Франс.

Баамонтес виграв Велику петлю у 1959 році і став першим іспанцем, якому підкорилося це досягнення. Орел з Толедо 6 разів вигравав горохову майку гірського короля Тура, і до 2004 року був рекордсменом за цим показником.

Сумарно за кар'єру виграв 7 етапів на Тур де Франс. Також вигравав гірські заліки на Вуельті (двічі) і Джиро д'Італія. На його рахунку 3 і 1 виграний етап на Вуельті та Джиро відповідно. Професійна кар'єра Баамонтеса тривала з 1953 по 1965 роки. Він вважається одним із найкращих гірників в історії велоспорту.