Головне
Світоліна поступилася Коллінс на старті турніру у Монреалі
Вчора 19:38 905
Гол Кочергіна допоміг Ракуву перемогти Аріс: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 232
Чернуха здобула золоту медаль у потрійному стрибку на ЧЄ U-20
Вчора 22:42 205
Українець Кочергін швидким голом відкрив рахунок у важливому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Вчора 21:47 640
Дніпро-1 відхилив дві пропозиції щодо Сватка
Вчора 20:11 723
Визначилися всі чвертьфіналісти жіночого чемпіонату світу
Вчора 17:25 477
Жіноча збірна України залишилася без головного тренера
Вчора 16:54 453
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Вчора 15:30 318459 3
Геленіус замінить Вайта в поєдинку з Джошуа
Вчора 13:23 502
Мудрик - новий 10-й номер Челсі
Вчора 13:14 1496
Прямі трансляції

Брудін виграв чемпіонат Європи у змаганнях із метання диска

Вчора 21:26 390 0
Брудін виграв чемпіонат Європи у змаганнях із метання диска
#Михайло Брудін

Джерело - Чемпіон.

Михайло Брудін став чемпіоном Європи з легкої атлетики у віковій  категорії до 20 років.

Українець підтвердив статус фаворита у змаганнях із метання диска (1,750 кг) і з першої ж спроби захопив лідерство, відірвавшись від суперників. Ця спроба і стала найкращою. 

Брудін переміг із показником 66,58 м - це особистий рекорд спортсмена у юнацькому диску та новий найкращий результат сезону U-20 у світі. 

У цьому ж фіналі змагався ще один українець - Олександр Титаренко, який вчора став третім у кваліфікації з особистим рекордом - 61,21 м. Втім сьогодні він закінчив змагання 11-м (54,7 м).  

Коментарі ()
Популярне зараз
39 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні 39 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні 25767
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 29145
Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом 12393
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 6608
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 318459 3
Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій 6348
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77386
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 268937
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 9260
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 319504 7
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 49518
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 24384