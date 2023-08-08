Брудін виграв чемпіонат Європи у змаганнях із метання диска

Джерело - Чемпіон.

Михайло Брудін став чемпіоном Європи з легкої атлетики у віковій категорії до 20 років.

Українець підтвердив статус фаворита у змаганнях із метання диска (1,750 кг) і з першої ж спроби захопив лідерство, відірвавшись від суперників. Ця спроба і стала найкращою.

Брудін переміг із показником 66,58 м - це особистий рекорд спортсмена у юнацькому диску та новий найкращий результат сезону U-20 у світі.

У цьому ж фіналі змагався ще один українець - Олександр Титаренко, який вчора став третім у кваліфікації з особистим рекордом - 61,21 м. Втім сьогодні він закінчив змагання 11-м (54,7 м).