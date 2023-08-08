Харлан - про допуск росіян на Олімпіаду: Деяких з них можна допустити до змагань

Джерело - Чемпіон.

Російські спортсмени повинні публічно сказати чи підписати декларації проти війни з Україною, тому що до цього вони були проти підписання декларацій, оскільки для них це буде погано в їхній країні.

Про це заявила українська шаблістка Ольга Харлан в етері Сніданку з 1+1.

"В ідеалі, їх мають не допустити взагалі. Але якщо вони вже хочуть допустити їх під нейтральним прапором, ця нейтральність повинна бути глибше. Ви повинні це перевіряти. Вони (росіяни - прим.) повинні це публічно сказати чи підписати декларації, тому що до цього вони були проти підписання декларацій, оскільки для них це буде погано в їхній країні. Але ви бачите, що вони не нейтральні, що певна інформація випливає.

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