Харлан - про допуск росіян на Олімпіаду: Деяких з них можна допустити до змагань

Джерело - Чемпіон.
Російські спортсмени повинні публічно сказати чи підписати декларації проти війни з Україною, тому що до цього вони були проти підписання декларацій, оскільки для них це буде погано в їхній країні.
Про це заявила українська шаблістка Ольга Харлан в етері Сніданку з 1+1.
"В ідеалі, їх мають не допустити взагалі. Але якщо вони вже хочуть допустити їх під нейтральним прапором, ця нейтральність повинна бути глибше. Ви повинні це перевіряти.
Вони (росіяни - прим.) повинні це публічно сказати чи підписати декларації, тому що до цього вони були проти підписання декларацій, оскільки для них це буде погано в їхній країні. Але ви бачите, що вони не нейтральні, що певна інформація випливає.
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Те, що вони не можуть висловлювати думку - це їхні проблеми та недемократичної країни. Є спортсмени, які поїхали, є спортсмени, які висловлюються публічно, кажуть, що вони проти війни.
Я вважаю, що вони можуть приймати участь, оскільки вони це сказали, вони допомагають Україні також", - сказала Харлан.