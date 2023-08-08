Харлан: Багато людей з інших країн не розуміють, що таке війна, не відчувають цього

Джерело - Чемпіон.

Українська шаблістка Ольга Харлан, яка відмовилася тиснути руку росіянці Анні Смірновій, поступила аналогічно з епізодом у рамках 1/4 фіналу Ролан Гаррос, коли Еліна Світоліна також відмовилася від рукостискання з білорускою Аріною Соболенко.

Про це заявила Харлан в етері Сніданку з 1+1.

"На мене також багато хто з інших країн обурилися. Після того, як це сталося. Люди не розуміють що для нас це: не розуміють, що таке війна, не відчувають цього.

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Багато хто це відчув, але не спромігся себе поставити так, щоб висловити позицію належним чином. Це завжди буде, на жаль", - сказала Харлан.