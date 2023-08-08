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Харлан пояснила чому виставила шаблю проти росіянки

Сьогодні 20:41 1830 0
Харлан пояснила чому виставила шаблю проти росіянки
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Українська шаблістка Ольга Харлан виставила шаблю на чемпіонаті світу, щоб росіянка Анна Смірнова по ній вдарила, але та не захотіла.

Про це заявила українська спортсменка в етері Сніданка з 1+1.

"Скільки часу існувало правило про рукостискання після зустрічі? Від самого початку, коли фехтування взагалі почало існувати. 

Коли була пандемія, правила були змінені. Я мала надію, що скористаюсь цим ковідним протоколом, щоб не тиснути руку. З’ясувалося, що цей протокол був підмінений в листопаді 2022 року, але на цих змаганнях вони якось це змінили, сказали, що можна не давати чорну картку, якщо будуть торкатися клинками. 

Але оскільки ця спортсменка не захотіла давати мені клинок, вона просто його забрала, це не було несподіванкою для неї. Це ви можете бачити по відео, це не моє враження. Вона бачила, що я виставила шаблю, але це не було погрозою.

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Багато хто пише, що це була погроза для неї. Це пишуть російські ЗМІ, щоб якось втішити її або більше на мене хейту викликати. Вони це бачать так, як хочуть бачити. Я виставила шаблю, щоб вона по ній вдарила, але вона не захотіла. Судді сказали мені йти. І я вийшла.

Що мені писали росіяни? Багато чого писали поганого, чого я не можу озвучувати в ефірі. Казали, щоб я померла десь там, що я не потиснула руку свої "хазяйці".

Я інколи заходжу на ресурси, які пишуть про це. Бо вони досі про це пишуть. Я дуже веселилася, бо бачила ці заголовки чи чиїсь інтервʼю. 

Те, що мені запамʼяталося: якби дві російські дівчини потиснули одна одній руки, але одна з них була з українським прапором - тобто, вони називають мене росіянкою - то це було б прикладом для всіх. Це мене не дивує, але така там пропаганда", - сказала Харлан.

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