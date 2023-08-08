Джерело - Чемпіон.

Українська шаблістка Ольга Харлан виставила шаблю на чемпіонаті світу, щоб росіянка Анна Смірнова по ній вдарила, але та не захотіла.

Про це заявила українська спортсменка в етері Сніданка з 1+1.

"Скільки часу існувало правило про рукостискання після зустрічі? Від самого початку, коли фехтування взагалі почало існувати. Коли була пандемія, правила були змінені. Я мала надію, що скористаюсь цим ковідним протоколом, щоб не тиснути руку. З’ясувалося, що цей протокол був підмінений в листопаді 2022 року, але на цих змаганнях вони якось це змінили, сказали, що можна не давати чорну картку, якщо будуть торкатися клинками. Але оскільки ця спортсменка не захотіла давати мені клинок, вона просто його забрала, це не було несподіванкою для неї. Це ви можете бачити по відео, це не моє враження. Вона бачила, що я виставила шаблю, але це не було погрозою.

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