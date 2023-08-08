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Українські дзюдоїсти виступлять на етапі Кубка Європи у Північній Македонії

Турнір стартує 13 серпня
Сьогодні 10:52 195 0
Українські дзюдоїсти виступлять на етапі Кубка Європи у Північній Македонії

Джерело - ijf.org.

У Скоп'є (Північна Македонія) 12-13 серпня пройде черговий етап Відкритого Кубка Європи з дзюдо серед юніорів.

Про це повідомляє сайт Міжнародної федерації дзюдо (IJF).

На турнірі виступлять 240 спортсменів із 2912-13 серпня країн.

Україну представлятимуть Артем Сорочан, Ян Раскін (обидва - до 66 кг), Саїд-Мохамед Халілов, Георгій Лекішвілі  (обидва - до 73 кг), Давід Кучава (81 кг) та Андрій Марченко (90 кг).

Турнір відбудеться без участі представників росії та Білорусі.

Раніше Білодід виборола бронзу з дзюдо на Мастерсі у Будапешті.

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