Українські дзюдоїсти виступлять на етапі Кубка Європи у Північній Македонії

Турнір стартує 13 серпня

У Скоп'є (Північна Македонія) 12-13 серпня пройде черговий етап Відкритого Кубка Європи з дзюдо серед юніорів.

Про це повідомляє сайт Міжнародної федерації дзюдо (IJF).

На турнірі виступлять 240 спортсменів із 2912-13 серпня країн.

Україну представлятимуть Артем Сорочан, Ян Раскін (обидва - до 66 кг), Саїд-Мохамед Халілов, Георгій Лекішвілі (обидва - до 73 кг), Давід Кучава (81 кг) та Андрій Марченко (90 кг).

Турнір відбудеться без участі представників росії та Білорусі.

Раніше Білодід виборола бронзу з дзюдо на Мастерсі у Будапешті.