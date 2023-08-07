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Сайнс підписав попередній контракт з Audi

Сайнс може покинути Феррарі
Сьогодні 14:50 212 0
Сайнс підписав попередній контракт з Audi
Фото - gettyimages
#Сайнс

Джерело - isport.ua.

Пілот Феррарі Карлос Сайнс підписав попередній контракт з Ауді

Про це повідомляє AutoAction

Батько гонщика Карлос Сайнс-старший має тісні зв'язки з німецьким автовиробником, знаючи всіх ключових людей у ​​структурі компанії.

Ауді поступово бере під свій контроль Альфа Ромео (Заубер), перш ніж стати повноцінною заводською командою з початку 2026 року.

Зазначається, що попередній контракт - необов'язковий договір, поширений у Формулі 1. Так що не факт, що Сайнс в результаті дійсно піде в Ауді.

Нагадаємо, що контракт Карлоса Сайнса із Феррарі розрахований до кінця 2024 року.

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