Сайнс підписав попередній контракт з Audi

Джерело - isport.ua.
Пілот Феррарі Карлос Сайнс підписав попередній контракт з Ауді
Про це повідомляє AutoAction
Батько гонщика Карлос Сайнс-старший має тісні зв'язки з німецьким автовиробником, знаючи всіх ключових людей у структурі компанії.
Ауді поступово бере під свій контроль Альфа Ромео (Заубер), перш ніж стати повноцінною заводською командою з початку 2026 року.
Зазначається, що попередній контракт - необов'язковий договір, поширений у Формулі 1. Так що не факт, що Сайнс в результаті дійсно піде в Ауді.
Нагадаємо, що контракт Карлоса Сайнса із Феррарі розрахований до кінця 2024 року.