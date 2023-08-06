57 плавців захворіли на діарею на чемпіонаті світу з триатлону

Водойма, де проходили змагання, виявилася сильно забрудненою

На етапі чемпіонату світу з тріатлону в Сандерленді частина плавців захворіла через бактерії у воді.

Про це повідомляє пресслужба організаторів змагань.

Після чергового запливу, в якому взяло участь близько двох тисяч осіб, 57 спортсменів поскаржилися на гостру діарею.

За три дні до змагань Міністерство охорони здоров'я провело проби якості води і виявилося, що рівень кишкової палички в 39 разів перевищує норми.

Якість води сильно погіршилася через скидання стічних вод. Однак британська федерація тріатлону заявила, що проби було взято не в тому місці, де проходили змагання.

Наразі всі хворі перебувають під наглядом лікарів, які намагаються визначити, що саме заразило спортсменів.