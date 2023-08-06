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Брат Шумахера звинуватив росіянина у проблемах німця

Давід вважає, що перехід у Mercedes пішов Міку на краще
Сьогодні 17:41 293 0
Брат Шумахера звинуватив росіянина у проблемах німця

Джерело - motorsport.com.

Двоюрідний брат Міка Шумахера Давід Шумахер зіштовхнувся з проблемами у Формулі-1.

Про це сказав сам пілот.

"Річ у тому, що в дебютному сезоні він не мав можливості конкурувати в Haas зі своїм напарником нікітой мазєпіним. Обидва були новачками, але мазєпін постійно відставав і не міг встановити високу планку.

А молодому спортсмену обов'язково потрібний орієнтир, щоб розвиватись. Тільки на другий рік у Міка з'явився такий у обличчі Кевіна Магнуссена.

До того ж я не вважаю, що Haas дала йому достатньо часу, щоб проявити себе. Адже зробити це у Формулі-1 неймовірно складно.

На щастя, зараз, на відміну від Haas, Мік має можливість вчитися всьому в Mercedes. Сподіваюся, він отримає другий шанс. Якщо так – він покаже себе, у цьому я не маю сумнівів", - сказав Шумахер.

Нагадаємо, що Мік провів тести у McLaren.

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