Блогер здолав ексбійця UFC одноголосним рішенням суддів

Джерело - Чемпіон.

Американський блогер Джейк Пол (7-1, 4 KO) переміг у поєдинку за правилами боксу з колишньою зіркою UFC співвітчизником Нейтом Діазом (0-1).

Десятираундовий бій у ліміті важкої ваги відбувся в ніч проти неділі, 6 серпня, на American Airlines Arena у Далласі, штат Техас, США, ставши головною подією вечора боксу від промоутерської компанії Most Valuable Promotions.

Американський блогер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів із рахунком 97-92, 98-91, 98-91.

Раніше Сендхаген впевнено переміг Фонта на турнірі UFC on ESPN 50.