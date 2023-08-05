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Україна вперше в історії вийшла у півфінал Євро з пляжного волейболу

Збірна України з пляжного волейболу вперше вийшла до півфіналу чемпіонату Європи, який проходить в австрійському Відні.
Сьогодні 17:38 407 0
Україна вперше в історії вийшла у півфінал Євро з пляжного волейболу

Джерело - Чемпіон.

Україна вперше буде представлена у півфіналі чемпіонату Європи з пляжного волейболу. До цієї стадії пройшла пара волейболістів Сергій Попов та Едуард Рєзнік.

У першому раунді плей-оф вони обіграли представників Швейцарії Квентіна Метраля та Іва Хауссенера.

У матчі за вихід до півфіналу Попов та Рєзнік перемогли англійців Хав’єра та Хоакіна Бельо.

Півфінал на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу - перший в історії України. Починаючи з 1993 року, коли відбулося дебютне Євро, українці жодного разу не доходили до цієї стадії.

Суперником українців буде переможець матчу між збірною Норвегії та Нідерландів. Півфінал відбудеться 6 серпня.

Раніше чоловіча збірна України стала бронзовим призером Кубка претендентів-2023.

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