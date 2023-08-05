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Кокошко виборов срібло у штовханні ядра на турнірі у Швейцарії

Кокошко показав у найкращій спробі результат 20,33 метра.
Сьогодні 16:30 188 0
Кокошко виборов срібло у штовханні ядра на турнірі у Швейцарії
#Роман Кокошко

Джерело - Чемпіон.

Український штовхальник ядра Роман Кокошко завоював срібло на турнірі  CITIUS Meeting, що проходив у рамках Світового легкоатлетичного континентального туру категорії Bronze у швейцарському Берні.

Кокошко показав у найкращій спробі результат 20,33 метра. Переможцем став британець Скотт Лінкольн – 20,83 метра.

Світовий легкоатлетичний континентальний тур
Берні, Швейцарія
Штовхання ядра, 05 серпня
  1. Скотт Лінкольн (Велика Британія) – 20,83 метра
  2. Роман Кокошко (Україна) – 20,33
  3. Саймон Баєр (Німеччина) – 20,03

Раніше Кокошко виграв золото у штовханні ядра на Кубку Європи U-23.

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