Кокошко виборов срібло у штовханні ядра на турнірі у Швейцарії

Кокошко показав у найкращій спробі результат 20,33 метра.

Джерело - Чемпіон.

Український штовхальник ядра Роман Кокошко завоював срібло на турнірі CITIUS Meeting, що проходив у рамках Світового легкоатлетичного континентального туру категорії Bronze у швейцарському Берні.

Кокошко показав у найкращій спробі результат 20,33 метра. Переможцем став британець Скотт Лінкольн – 20,83 метра.

Світовий легкоатлетичний континентальний тур

Берні, Швейцарія

Штовхання ядра, 05 серпня

Скотт Лінкольн (Велика Британія) – 20,83 метра Роман Кокошко (Україна) – 20,33 Саймон Баєр (Німеччина) – 20,03

Раніше Кокошко виграв золото у штовханні ядра на Кубку Європи U-23.