Кокошко виборов срібло у штовханні ядра на турнірі у Швейцарії

Джерело - Чемпіон.
Український штовхальник ядра Роман Кокошко завоював срібло на турнірі CITIUS Meeting, що проходив у рамках Світового легкоатлетичного континентального туру категорії Bronze у швейцарському Берні.
Кокошко показав у найкращій спробі результат 20,33 метра. Переможцем став британець Скотт Лінкольн – 20,83 метра.
Світовий легкоатлетичний континентальний тур
Берні, Швейцарія
Штовхання ядра, 05 серпня
- Скотт Лінкольн (Велика Британія) – 20,83 метра
- Роман Кокошко (Україна) – 20,33
- Саймон Баєр (Німеччина) – 20,03
Раніше Кокошко виграв золото у штовханні ядра на Кубку Європи U-23.