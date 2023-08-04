Білодід виборола бронзу з дзюдо на Мастерсі у Будапешті

Джерело - Чемпіон.
Дар'я Білодід стала бронзовою призеркою у категорії до 57 кг на турнірі серії Masters у Будапешті.
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід дуже вдало розпочала виступи з перемоги над олімпійською чемпіонкою Рафаели Сільви. Однак на шляху до фіналу Дар'я оступилася в останній момент, і довелося боротися за третє місце.
У матчі за бронзу українка в непростому протистоянні здолала німецьку дзюдоїстку Паулін Штарке.
Раніше Білодід виборола бронзу на Гран-прі в Австрії.
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