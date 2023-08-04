Джерело - Чемпіон.

У межах проєкту "Армія дронів" на озброєння української армії надійшли 40 моделей українських безпілотників.

Про це йдеться у презентації "Армії дронів".

"Дали старт масовому українському виробництву БПЛА. У межах "Армії дронів" 40 моделей українських безпілотників отримали допуск до експлуатації та постачаються на фронт. Ще рік тому їх було лише 7", – говориться в презентації.

Також за рік було навчено 10 тисяч операторів дронів.

"Проєкт "Армія дронів" трансформувався від фандрейзингового проєкту до системної програми, яка змінює доктрину використання дронів на фронті, стимулює розвиток масового виробництва вітчизняних БПЛА, створює умови, за яких виробництво та постачання дронів є максимально простими. Українські компанії змогли масштабувати виробництво безпілотників у десятки разів, а деякі – у сотні. Зараз у межах "Армії дронів" 40 безпілотників українського виробництва мають допуск до експлуатації та вже отримують державні контракти. Це тільки початок. Оборонні технології та інновації – наш головний пріоритет", – сказав Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації.

Системну підтримку в комплектації "Армії дронів" надає компанія Favbet.

З Генштабом були сформовані та укомплектовані перші у світі ударні роти БПЛА.

53 авто для ударних рот "Армії дронів" надала компанія Favbet Андрія Матюхи.

Наразі це 11 підрозділів, які входять до складу ЗСУ та працюють за новим підходом до навчання, менеджменту й доктрини застосування дронів на передовій.

Також у межах проєкту почав формуватися перший у світі флот морських дронів.

Планується, що до кінця цього року "Армія дронів" зросте до десятків тисяч безпілотників. Лише за травень-липень 2023 року Держспецзв’язку законтрактував у 4 рази більше БПЛА, ніж у 2022 році.