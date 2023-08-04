Пішла з життя колишня гандболістка збірної України Павлик

Джерело - womenssportua.
Після боротьби з тяжкою недугою померла колишня гандболістка збірних України та Італії Оксана Павлик.
Про це повідомляє womenssportua.
Їй було 46 років.
На клубному рівні уродженка Запоріжжя виступала за Мотор (1993-2001), Ельду Престіжіо (Іспанія, 2001-2003), Крушевац (Сербія, 2003-2004), Салерно (Італія, 2004-2016), Терамо (Італія, 2016-2017).
Завершила кар'єру гравця в 2017-му
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