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Пішла з життя колишня гандболістка збірної України Павлик

Їй було 46 років
Сьогодні 13:12 450 0
Пішла з життя колишня гандболістка збірної України Павлик

Джерело - womenssportua.

Після боротьби з тяжкою недугою померла колишня гандболістка збірних України та Італії Оксана Павлик.

Про це повідомляє womenssportua.

Їй було 46 років.

На клубному рівні уродженка Запоріжжя виступала за Мотор (1993-2001), Ельду Престіжіо (Іспанія, 2001-2003), Крушевац (Сербія, 2003-2004), Салерно (Італія, 2004-2016), Терамо (Італія, 2016-2017). 

Завершила кар'єру гравця в 2017-му

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