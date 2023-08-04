Чендлер: Ви побачите мій бій проти Конора

Боєць UFC Майкл Чендлер (23-8) має намір провести бій проти дворазового чемпіона Конора Мак-Грегора (22-6).

Про це Чендлер розповів порталу MMA Junkie.

"Очевидно, що зараз нагнітається ситуація, йде розкрутка бою. Очевидно, що Конор уже погодився битися. Він уже дав багато інтерв’ю, кажучи, що б’ється зі мною. Усі хочуть отримати швидкі відповіді. Всі хочуть знати, з ким б’ється Макгрегор, коли він б'ється, коли він входить до пулу тестування USADA, що він робить зі своїм особистим життям.

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Якщо люди не отримують відповіді, то починають здогадуватися. Можу сказати впевнено, що ви побачите бій Макгрегора проти Чендлера. Я не впевнений, коли буде цей поєдинок. Я навіть не знаю, в якій ваговій категорії ми битимемося. Можу сказати одне, що у будь-якому випадку це станеться. Я нокаутую його у перших двох раундах", - сказав Чендлер.