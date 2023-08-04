Головне
Ворскла поступилась Ділі у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 21:54 1329 1
Пішла з життя колишня гандболістка збірної України Павлик
Сьогодні 13:12 449
Сеньків – про штрафний Матвієнка: "Це щурячий гол, чисто шахтарівський"
Сьогодні 13:03 763
Маліновський може покинути Марсель цього літа
Сьогодні 12:52 234
Далакян може провести бій проти японця Акуї
Сьогодні 11:53 253
Буффону на прощання: дякую, що йшов так довго
Сьогодні 11:26 1116 2
Скапінцев візьме участь у тренувальному таборі Нью-Йорка
Сьогодні 10:01 202
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Сьогодні 09:56 290044
Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном
Сьогодні 09:32 8025
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 07:56 294515 23
Прямі трансляції

Чендлер: Ви побачите мій бій проти Конора

Майкл Чендлер розповів про бій з Мак-Грегором
Сьогодні 13:04 198 0
Чендлер: Ви побачите мій бій проти Конора
#UFC, #Чендлер

Джерело - MMAJunkie.

Боєць UFC Майкл Чендлер (23-8) має намір провести бій проти дворазового чемпіона Конора Мак-Грегора (22-6).

Про це Чендлер розповів порталу MMA Junkie.

"Очевидно, що зараз нагнітається ситуація, йде розкрутка бою. Очевидно, що Конор уже погодився битися. Він уже дав багато інтерв’ю, кажучи, що б’ється зі мною. Усі хочуть отримати швидкі відповіді. Всі хочуть знати, з ким б’ється Макгрегор, коли він б'ється, коли він входить до пулу тестування USADA, що він робить зі своїм особистим життям.

  Мак-Грегор: Я збираюся швидко завоювати титул BMF

Якщо люди не отримують відповіді, то починають здогадуватися. Можу сказати впевнено, що ви побачите бій Макгрегора проти Чендлера. Я не впевнений, коли буде цей поєдинок. Я навіть не знаю, в якій ваговій категорії ми битимемося. Можу сказати одне, що у будь-якому випадку це станеться. Я нокаутую його у перших двох раундах", - сказав Чендлер.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 306717 7
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 290044
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 23309
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 8906
Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном 8025
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 294515 23
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49421 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38838 1
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 9182
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32545
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16317 6
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28361