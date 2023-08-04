Відомий актор Скеля подарував будинок бійцю UFC з Зімбабве

Тембі Горімбо спав на дивані у спортзалі

Актор Дуейн "Скеля" Джонсон подарував будинок у Маямі бійцю UFC з Зімбабве Тембі Горімбо.

Про це повідомляє MMA Fighting.

Після перемоги на UFC Vegas 73 Горімбо оголосив про плани продати на аукціоні свій комплект форми, щоб він міг допомогти у фінансуванні будівництва колодязя у своєму рідному селі в Зімбабве, а не вкладати гроші у власну кар’єру.

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Зустріч Горімбо і Джонсона відбулася після того, як боєць виявив, що на його банківському рахунку було менше як 7 доларів

Джонсон побачив, що боєць спав на дивані у спортзалі і вирішив подарувати йому будинок у Маямі, щоб він зміг продовжити тренування.

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