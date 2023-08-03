Верняєв виступить на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у Мерсіні

Це буде його перший турнір після скорочення дискваліфікації

Джерело - FIG.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв виступить на етапі Кубка світу у Мерсіні, Туреччина.

Про це повідомляє FIG.

Це буде його перше змагання після скорочення дискваліфікації.

Також серед українців на турнір заявлені Назар Чепурний, Микита Мельников, Ігор Радівілов, Ілона Крупа та Анна Лащевська.

Етап Кубка світу у Мерсіні відбудеться з 1 до 3 вересня.

Раніше Верняєв повернувся до складу збірної України.

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